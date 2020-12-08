Общество

В Волгограде собачники полаялись в суде из-за сучки Маши и кобеля Балу

Общество 08.12.2020 17:01
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08.12.2020 17:01


60 тысяч рублей должна выплатить заводчица тибетских мастифов владельцу кобеля по кличке Балу. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде Волгограда, между сторонами в октябре прошлого года было заключено два договора о вязке собак. Хозяйка сучек, которых зовут Маша и Тида, обязалась по достижении щенкам двух месяцев выплатить хозяину пса 60 тысяч рублей. В декабре щенки благополучно родились, но до сих пор деньги по договору выплачены не были.
Собственник кобеля обратился в суд с требованием взыскать с заводчицы собак непогашенный долг. Тракторозаводский райсуд встал на сторону истца. Ответчица также обязана выплатить своему бывшему бизнес-партнеру почтовые и судебные расходы.

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