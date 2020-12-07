



Виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов признан житель Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда, мужчина хранил дома охотничий порох, который нашел у детской железной дороги в пойме реки Царицы. Там же он подобрал и 5,45-мм малокалиберные патроны центрального боя, которые относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы. Боеприпасы и порох, пригодный для производства взрыва, волгоградец принес домой. Их обнаружили в ходе обыска сотрудники уголовного розыска.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Известно, что волгоградец имеет государственные награды за выполнение воинского долга. Приговором суда ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



