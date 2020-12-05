Ничем не болел: молодой волжанин скончался от коронавируса

Общество 05.12.2020 14:48
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05.12.2020 14:48
Возраст жертв коронавируса становится все моложе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых умерших от ковида в региона – 37-летний волжанин. Мужчина обратился за медицинской помощью сразу после появления первых признаков недомогания. Его госпитализировали в волжскую больницу №3, однако мужчину не удалось спасти. В региональном штабе не сообщили ни о каких имеющихся хронических заболеваний волжанина.
Также среди умерших – 47-летняя жительница Волжского. Она лечилась самостоятельно и обратилась за медпомощью спустя неделю. Женщина умерла в том же ковидном госпитале, что и 37-летний мужчина. При жизни она страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата.
Не удалось врачам спасти жизнь и 63-летнего жителя Камышинского района. Он готовился к плановой операции, когда по результатам исследования у него был диагностирован коронавирус. Он умер в волгоградской больнице №5. Мужчина страдал сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Хронические болезни были и у 62-летней жительницы Камышина. Она неделю пыталась лечиться самостоятельно, затем была госпитализирована в городскую больницу №1, где и скончалась.
63-летнюю жительницу Старополтавского района своевременное обращение за медпомощью не спасло. После проведения исследования ее госпитализировали в волгоградскую больницу №12. Она также имела букет хронических болезней.
Всего в Волгоградской области уже 330 человек умерли от коронавируса.
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