Ничем не болел: молодой волжанин скончался от коронавируса





Возраст жертв коронавируса становится все моложе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, среди новых умерших от ковида в региона – 37-летний волжанин. Мужчина обратился за медицинской помощью сразу после появления первых признаков недомогания. Его госпитализировали в волжскую больницу №3, однако мужчину не удалось спасти. В региональном штабе не сообщили ни о каких имеющихся хронических заболеваний волжанина.

Также среди умерших – 47-летняя жительница Волжского. Она лечилась самостоятельно и обратилась за медпомощью спустя неделю. Женщина умерла в том же ковидном госпитале, что и 37-летний мужчина. При жизни она страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Не удалось врачам спасти жизнь и 63-летнего жителя Камышинского района. Он готовился к плановой операции, когда по результатам исследования у него был диагностирован коронавирус. Он умер в волгоградской больнице №5. Мужчина страдал сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Хронические болезни были и у 62-летней жительницы Камышина. Она неделю пыталась лечиться самостоятельно, затем была госпитализирована в городскую больницу №1, где и скончалась.

63-летнюю жительницу Старополтавского района своевременное обращение за медпомощью не спасло. После проведения исследования ее госпитализировали в волгоградскую больницу №12. Она также имела букет хронических болезней.

Всего в Волгоградской области уже 330 человек умерли от коронавируса.



