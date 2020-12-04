Сады Придонья предлагают примерить новогодние маски





Компания разместила на упаковку детских соков QR-коды, с помощью которых потребители смогут подобрать для себя много интересных виртуальных образов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Чтобы задать новое направление развитию детских соков марки «Сады Придонья» и усилить флагманский бренд в марте уходящего года компания изменила дизайн упаковки для всей линейки в формате 200 мл. Причем впервые пачки стали интерактивными, сканируя QR- код, ребенок теперь попадает в дополненную реальность, где он вступает в одну из трех игр. Современный интерактивный дизайн упаковки направлен на вовлечение детей и родителей в новые активности, тем самым стимулируя их взять с полки магазина именно этот сок.

Летом к промоактивности добавилась коллекция специальных стикеров. После завершения игры участники собирали стикеры-персонажи, скачивали их себе на смартфон в виде картинки и обменивались ими в мессенджерах. За этот период было отсканировано более 1,2 миллиона QR-кодов, а это значит, что сотни тысяч потребителей смогли примерить на себя образы персонажей с упаковки, вырастить дерево из пачки, собрать урожай, порезать фрукты. Третий «новогодний» этап акции стартовал 1 декабря.

«Мы решили идти в ногу со временем, предложив нашим потребителям «цифровой интерактив» в виде новогодних масок, - говорит менеджер по маркетингу категории сок компании «Сады Придонья» Ольга Соколова. – Уверены, что они создадут особое новогоднее настроение».

Каждому вкусу соответствует определенная маска: Снегурочка, Снежная королева, пират, ковбой, рождественский эльф и многие другие. И дети, и взрослые могут примерить на себя образы новогодних персонажей, сделать селфи или запечатлеть родных, друзей и поделиться снимком у себя в социальных сетях.