



Губернатор Волгоградской области сегодня побывал с рабочей поездкой в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, Андрей Бочаров посетил стройку детского сада, а также оценил результат благоустройства центральной части проспекта Ленина — главной магистрали города протяженностью 1,2 километра. Комплексный проект рассчитан на два года. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь создают современную пешеходную зону. Уже модернизирована линия освещения, выложена тротуарная плитка, установлены скамейки, обустроен поливочный водопровод, создана велодорожка. На участке от улицы Малая Песчаная до улицы Гагарина поставят скульптурную композицию «Казак с русалкой», смонтируют горку высотой 12 метров для зимнего досуга. Полностью все работы завершат в 2021 году.





Кроме того, Андрей Бочаров ознакомился с ходом реставрации исторического Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы и преображению территории вокруг него. Благодаря включению в регпроект здесь сформирована парковая зона площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Губернатор Андрей Бочаров также провел рабочую встречу с руководством города Урюпинска и Урюпинского района, в ходе которой были рассмотрены вопросы реализации проектов развития территории на 2021 год и следующий среднесрочный период. Так, в следующем году в Урюпинске приступят к строительству поликлиники, где жители района и близлежащих муниципальных образований с онкозаболеваниями и подозрениями на них будут получать специализированную медицинскую помощь. Поставлена также задача по реконструкции дорожного участка для создания полноценного объезда Урюпинска, чтобы минимизировать прохождение большегрузного транзитного транспорта через городские магистрали.



