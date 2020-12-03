



Приговор за мошенничество с сотовыми телефонами вынесли в Волгограде 41-летней местной жительнице. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд назначил подсудимой 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В суде установлено, что женщина, которая отбывала наказание за мошенничество, вышла на свободу в марте текущего года и вновь решила заняться противоправной деятельностью.

Она подыскивала на специализированных сайтах объявления о продаже сотовых телефонов и сообщала продавцам о намерении их приобрести. После встречи и осмотра товара женщина убеждала продавца, что якобы перевела деньги безналичным способом, предъявляя фотографию чека на перевод. Однако каждый раз якобы в ходе сбоя операции деньги продавцу сразу не поступали. Обещая, что через некоторое время деньги поступят на счет, так как финансовую операцию отменить невозможно, предприимчивая фигурантка уголовного дела забирала сотовые телефоны, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Таким образом она обманула 11 человек на сумму порядка 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



