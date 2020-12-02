Экономика

Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в России

Экономика 02.12.2020 12:01
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02.12.2020 12:01


Банк «Открытие» завершил внедрение сервиса доставки приложений Citrix App Layering, который позволил повысить доступность более 200 бизнес-приложений. По данным компании Citrix, этот проект, затрагивающий 20 000 сотрудников, стал крупнейшим в России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. Партнером банка «Открытие» выступил системный интегратор «Инфосистемы Джет».
За последние несколько лет в состав группы «Открытие» вошли более 10 банков различного масштаба. Для реализации ключевых целей развития бизнеса банку «Открытие» потребовалось трансформировать и оптимизировать ИТ-ландшафт, сделать его масштабируемым.
В частности, требовал модернизации сервис доставки приложений и программного обеспечения, состоявший к моменту присоединения Бинбанка из 7 систем различных версий и даже вендоров. Некоторые из них перестали поддерживаться производителями и не обновлялись, что приводило к операционным рискам в обслуживании клиентов. Общий образ операционной системы состоял из более чем 200 приложений, каждое из которых влияло на остальные.
В качестве нового решения банк «Открытие» выбрал и внедрил единый сервис доставки приложений Citrix с применением новой технологии App Layering. Главная особенность Citrix App Layering заключается в разложении приложений на отдельные, независимые друг от друга слои. Это позволяет ИТ-службе создавать, обновлять и удалять приложения без их влияния друг на друга, а также проводить эти изменения незаметно для пользователей.
Результатом внедрения стало повышение надежности и отсутствие сбоев в работе приложений. Сократилось количество необходимых человеческих и временных ресурсов на устранение проблемных ситуаций.
Консультантами при внедрении стали эксперты компании «Инфосистемы Джет», которые уже имели опыт работы с новым для рынка продуктом. Специалисты «Инфосистемы Джет» построили методологию переноса приложений на слои, консультировали в сложных ситуациях, а также помогли запустить процесс миграции. Каждое приложение отдельно переносилось в слой, тестировалось на фокус-группе из 50 пользователей, и только потом внедрялось. Все обновления проходили «на живую» и необходимо было обеспечить оперативные действия без какого-либо влияния на бизнес банка.
«Мы существенно увеличили доступность приложений. Теперь банк может оперативно использовать новые версии приложений, их стало проще обновлять и подключать новых пользователей. Все это серьезно повышает эффективность работы сотрудников. А новая архитектура позволяет проще и эффективнее обслуживать систему доставки приложений, тратить меньше ресурсов, сфокусироваться на развитии», — рассказывает старший вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко.
За 9 месяцев удалось провести миграцию 200 ключевых приложений банка. Нагрузку распределили между двумя ЦОД, каждый из которых может принять 100% пользователей в случае сбоя одной из площадок. Для защиты от логических ошибок используется концепция POD (логически изолированные контейнеры). Это позволяет проводить плановые работы (например, обновление приложений) без перерыва в сервисе.
«Проект стал для нашей команды и для ИТ-специалистов банка определенным вызовом, ведь на рынке внедрений такого масштаба еще не было. Тут и совершенно новые технологии (App Layering), и огромная ответственность, и масштаб (200+ приложений, 20 000+ пользователей). Совместно со специалистами банка мы смогли быстро и безболезненно перестроить ядро клиентского ИТ и сразу получить наглядные результаты», — комментирует Владимир Беляевский, руководитель направления ИТ-инфраструктуры в финансовом секторе компании «Инфосистемы Джет».

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