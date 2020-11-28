Экономика

Волгоградстат насчитал у некоторых бюджетников зарплаты выше ста тысяч рублей

Экономика 28.11.2020 16:07
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28.11.2020 16:07


Данные о средней зарплате работников бюджетной сферы опубликовал Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, подсчеты произведены за период с января по сентябрь 2020 года. Согласно этим цифрам, по сравнению с январем-июнем этого года средняя зарплата многих категорий бюджетников уменьшилась, за исключением медиков, соцработников и ученых. При этом в ведомстве назвали представителей двух профессий из двух муниципалитетов, у которых средние зарплаты превысили сто тысяч рублей. 
Так, за девять месяцев 2020 года средняя зарплата врачей выросла до 68905 рублей (вместо 65309 рублей). А врачи в Камышинском районе стали зарабатывать до  101 111 рублей. Больше стал получать средний медперсонал – 35484 рубля (ранее 33542 рубля), младший медперсонал – 35247 рублей вместо 32941 рубля. 
Средняя зарплата научных работников также увеличилась до 55256 рублей (ранее было 53109 рублей). А вот работники научной сферы в Волжском зарабатывают в среднем уже около 104099 рублей. 
Разница между средними зарплатами соцработников за полгода и девять месяцев 2020 года оказалась небольшой. Если с января по июнь этот показатель составлял у данной категории бюджетников 30046 рублей, то за январь-сентябрь – 30365 рублей. 
У остальных групп бюджетников зафиксировано снижение средних зарплат. Так, учителя за девять месяцев этого года зарабатывали в среднем 29553 рубля, тогда как за полгода этот показатель был на уровне 32189 рублей. Средняя зарплата воспитателей за январь-сентябрь составила 26626 рублей, а за полгода была больше – 27294 рубля. Педагоги дополнительного образования получали за девять месяцев 28292 рубля, а за полгода – 31681 рубль. Потеряли в зарплате также работники культуры – 28652 рубля вместо 29266 рублей. Сотрудники вузов тоже  стали получать меньше – если за январь-сентябрь средняя зарплата этой категории бюджетников составляла 58541 рубль, то ранее она была выше – 64935 рублей. 

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