



Данные о средней зарплате работников бюджетной сферы опубликовал Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, подсчеты произведены за период с января по сентябрь 2020 года. Согласно этим цифрам, по сравнению с январем-июнем этого года средняя зарплата многих категорий бюджетников уменьшилась, за исключением медиков, соцработников и ученых. При этом в ведомстве назвали представителей двух профессий из двух муниципалитетов, у которых средние зарплаты превысили сто тысяч рублей.

Так, за девять месяцев 2020 года средняя зарплата врачей выросла до 68905 рублей (вместо 65309 рублей). А врачи в Камышинском районе стали зарабатывать до 101 111 рублей. Больше стал получать средний медперсонал – 35484 рубля (ранее 33542 рубля), младший медперсонал – 35247 рублей вместо 32941 рубля.

Средняя зарплата научных работников также увеличилась до 55256 рублей (ранее было 53109 рублей). А вот работники научной сферы в Волжском зарабатывают в среднем уже около 104099 рублей.

Разница между средними зарплатами соцработников за полгода и девять месяцев 2020 года оказалась небольшой. Если с января по июнь этот показатель составлял у данной категории бюджетников 30046 рублей, то за январь-сентябрь – 30365 рублей.

У остальных групп бюджетников зафиксировано снижение средних зарплат. Так, учителя за девять месяцев этого года зарабатывали в среднем 29553 рубля, тогда как за полгода этот показатель был на уровне 32189 рублей. Средняя зарплата воспитателей за январь-сентябрь составила 26626 рублей, а за полгода была больше – 27294 рубля. Педагоги дополнительного образования получали за девять месяцев 28292 рубля, а за полгода – 31681 рубль. Потеряли в зарплате также работники культуры – 28652 рубля вместо 29266 рублей. Сотрудники вузов тоже стали получать меньше – если за январь-сентябрь средняя зарплата этой категории бюджетников составляла 58541 рубль, то ранее она была выше – 64935 рублей.



