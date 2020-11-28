Житель Волгоградской области стал фальшивомонетчиком из-за долгов по кредитам





Житель станицы Нехаевской обвиняется в изготовлении поддельных банковских билетов. Как сообщает ИА «Высота 102», дело рассмотрит Урюпинский городской суд. Мужчина, как следует из обвинения, испытывал затруднительное финансовое положение и имел большое количество кредитов и займов. Поэтому он решился на изготовление фальшивых денежных купюр банка России достоинством 200 рублей. Житель Волгоградской области собирался сбывать их на территории Урюпинского района и на соседних территориях, граничащих со станицей Нехаевской, в частности, в Ростовской области.

Мужчина решил печатать именно купюры достоинством в 200 рублей, так как, по его объяснениям, ими проще расплачиваться и они не привлекают к себе особого внимания. Всего он успел изготовить около 50 фальшивых двухсотрублевок, которые были полностью готовы к сбыту. На данных купюрах отсутствовала защитная нить и водяные знаки, но визуально и тактильно купюры достоинством 200 рублей с признаками подделки практически не отличались от тех, которые используются в легальном обороте. Материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.



