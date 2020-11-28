Житель Волгоградской области стал фальшивомонетчиком из-за долгов по кредитам

Расследования 28.11.2020 19:39
0
28.11.2020 19:39
Житель станицы Нехаевской обвиняется в изготовлении поддельных банковских билетов. Как сообщает ИА «Высота 102», дело рассмотрит Урюпинский городской суд. Мужчина, как следует из обвинения, испытывал затруднительное финансовое положение и имел большое количество кредитов и займов. Поэтому он решился на изготовление фальшивых денежных купюр банка России достоинством 200 рублей. Житель Волгоградской области собирался сбывать их на территории Урюпинского района и на соседних территориях, граничащих со станицей Нехаевской, в частности, в Ростовской области.
Мужчина решил печатать именно купюры достоинством в 200 рублей, так как, по его объяснениям, ими проще расплачиваться и они не привлекают к себе особого внимания. Всего он успел изготовить около 50 фальшивых двухсотрублевок, которые были полностью готовы к сбыту. На данных купюрах отсутствовала защитная нить и водяные знаки, но визуально и тактильно купюры достоинством 200 рублей с признаками подделки практически не отличались от тех, которые используются в легальном обороте. Материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.
Реклама
В Волгограде арестован еще один участник кровавой бойни из-за переписки в школьном чате28.11.2020 14:15
Расследования 28.11.2020 14:15
В Волгограде сестре убившего из-за переписки в чате отца школьницы избрали меру пресечения28.11.2020 13:31
Расследования 28.11.2020 13:31
Судью Добрынину из Волгограда суд в Москве поместил под домашний арест27.11.2020 21:05
Расследования 27.11.2020 21:05
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской области26.11.2020 17:24
Расследования 26.11.2020 17:24
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда26.11.2020 16:59
Расследования 26.11.2020 16:59
Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту Волгограда26.11.2020 12:21
Расследования 26.11.2020 12:21
Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублей26.11.2020 10:26
Расследования 26.11.2020 10:26
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернатору25.11.2020 15:15
Расследования 25.11.2020 15:15
В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде (ВИДЕО)24.11.2020 16:36
Расследования 24.11.2020 16:36
В Волгограде взяли под стражу застройщика после ужесточения приговора24.11.2020 14:40
Расследования 24.11.2020 14:40
Еще двое поджигателей дома волгоградского губернатора выслушали приговор23.11.2020 18:04
Расследования 23.11.2020 18:04
В Волгограде рассекретили приключения угонщика судейской иномарки23.11.2020 16:54
Расследования 23.11.2020 16:54
В Волгограде виновник взрыва дома и гибели людей едва досрочно не вышел на свободу23.11.2020 16:32
Расследования 23.11.2020 16:32
Машины и имущество волгоградского бизнесмена арестовали из-за долгов по налогам23.11.2020 15:36
Расследования 23.11.2020 15:36
Медсестра из Волгограда отдала брачному аферисту-иностранцу почти миллион рублей23.11.2020 13:36
Расследования 23.11.2020 13:36
Реклама