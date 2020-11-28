Расследования

Житель Волгоградской области стал фальшивомонетчиком из-за долгов по кредитам

Расследования 28.11.2020 19:39
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28.11.2020 19:39


Житель станицы Нехаевской обвиняется в изготовлении поддельных банковских билетов. Как сообщает  ИА «Высота 102», дело рассмотрит Урюпинский городской суд.  Мужчина, как следует из обвинения, испытывал затруднительное финансовое положение и имел большое количество кредитов и займов. Поэтому он  решился на изготовление фальшивых денежных купюр банка России достоинством 200 рублей. Житель Волгоградской области собирался сбывать их на территории Урюпинского района и на соседних территориях, граничащих со станицей Нехаевской, в частности, в Ростовской области. 
Мужчина решил печатать именно купюры достоинством в 200 рублей, так как, по его объяснениям, ими проще расплачиваться и они не привлекают к себе особого внимания. Всего он успел изготовить около 50 фальшивых двухсотрублевок, которые были полностью готовы к сбыту. На данных купюрах отсутствовала защитная нить и водяные знаки, но визуально и тактильно купюры достоинством 200 рублей с признаками подделки  практически не отличались от тех, которые используются в легальном обороте. Материалы уголовного дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.

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