Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Экономика 26.11.2020 17:04
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26.11.2020 17:04
Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» состоится 8 декабря в режиме онлайн.
Организатор — банк «Открытие», министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте и YouTube. В бизнес-шоу примут участие: заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Предприниматели из Свердловской области на примере своих кейсов расскажут участникам о новых возможностях продвижения и автоматизации. Спикеры бизнес-шоу: предприниматели, которые успешно развивают цифровой бизнес в таких сферах, как фитнес, интернет-маркетинг, онлайн-игры, доставка еды. Участники увидят уникальные репортажи и видео ролики с бизнес-кейсами компаний. На конкретных примерах они расскажут и покажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают бизнесу кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.
Бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» организовано при информационной поддержке Яндекса
Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 10.00 Мск 8 декабря: https://openmsb.ru/
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