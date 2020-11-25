В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчина





Житель Камышина, задержанный за административное правонарушение, умер в специальном помещении для административно задержанных лиц, начата служебная проверка. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, 43-летнего мужчину задержали 23 ноября на улице Некрасова за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Нетрезвого мужчину доставили в отдел полиции, оформили административный протокол и поместили в спецпомещение. Накануне в 5:05 утра сотрудник полиции заметил, что задержанный скончался. Мужчина сидел неподвижно в одном положении и не дышал. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали его смерть. Проводится проверка. Причина смерти задержанного устанавливается.

Фото из архива "Высоты 102".