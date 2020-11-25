Господдержка помогает волгоградским химикам развивать экспорт





Химические предприятия региона в январе-сентябре 2020 года на внешних рынках реализовали продукции почти на 245 миллионов долларов, что составляет 104,1% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

По информации регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в том числе выросли поставки за рубеж шин для сельскохозяйственной техники (на 8,4%), пластмасс и изделий из них (на 12,5%), карбидов (на 12,4%), моющих и чистящих средств (на 28,2%), смазочных материалов – в 1,7 раза, гидроксида магния – более чем в 1,8 раза. В целом на долю предприятий химкомплекса пришлось порядка 26% регионального несырьевого экспорта.

Среди основных предприятий-экспортеров отрасли: ОАО «Волжский абразивный завод», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», АО «Волжский Оргсинтез», АО «Силд Эйр Каустик», ООО «ТД «ГраСС», ООО «Зиракс», АО «Волтайр-Пром», а также основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК».

С января по сентябрь 2020 года АО «КАУСТИК» увеличило объем поставок за пределы России твердой каустической соды, товаров бытовой химии и высокочистых магнезиальных химических продуктов. Более чем в полтора раза выросли поставки на внешние рынки товаров бытовой химии. Наибольший рост экспорта у гидроксида магния (более чем в 1,8 раза) и оксида магния (в 2,3 раза) – современных химических продуктов на основе бишофита, которые применяются в самых разных сферах жизнедеятельности человека.

Напомним, что оксид и гидроксид магния начали выпускать пять лет назад на площадке АО «НикоМаг» (входит в ГК «НИКОХИМ»). Данная продукция востребована на рынках Китая, Южной Кореи, США, стран ЕС.

Таким образом, общая стоимость двух этапов создания производства составила почти 5 млрд. рублей, для реализации привлечена государственная поддержка - проект реализован при финансовом участии АО «Сбербанк России» и АО «РОСНАНО». Также в рамках заключенного инвестиционного соглашения предприятие получает региональную поддержку в виде льгот по налогу на имущество, сумма преференций - более 150 млн. рублей.