Телеком

Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернете

Телеком 25.11.2020 12:14
0
25.11.2020 12:14


Аналитики МТС изучили обезличенные данные абонентов Волгограда и области – среднестатистический волгоградец проводит в интернете 7 часов 37 минут ежедневно. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 51 минуту. Если отбросить сон, получается, что 40% времени бодрствования проходят в онлайне, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Чуть больше половины времени в сети приходится на мобильные гаджеты – почти 51%. 9 из 10 минут в телефоне волгоградцы используют приложения и только 8% времени просматривают веб-страницы. При этом, люди старшего возраста чаще пользуются стационарными компьютерами и планшетами.
ТОП-10 интернет-ресурсов по количеству запросов с 1 по 10 ноября 2020 года на территории Волгограда и области по данным Big Data МТС :
соцсеть ВКонтакте
сервисы Яндекс
соцсеть TikTok
соцсеть Facebook
видеосервис YouTube
сервисы Google
мессенджер Viber
соцсеть Одноклассники
мессенджер Whatsapp
сервис объявлений Авито

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Телеком
24.11.2020 11:32
Телеком 24.11.2020 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2020 12:27
Телеком 23.11.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.11.2020 09:58
Телеком 20.11.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.11.2020 16:45
Телеком 19.11.2020 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 13:39
Телеком 18.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 12:17
Телеком 18.11.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2020 11:51
Телеком 17.11.2020 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.11.2020 14:23
Телеком 16.11.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.11.2020 11:59
Телеком 12.11.2020 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2020 14:24
Телеком 11.11.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2020 13:39
Телеком 09.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2020 12:57
Телеком 03.11.2020 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 12:03
Телеком 29.10.2020 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.10.2020 11:53
Телеком 29.10.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.10.2020 11:57
Телеком 28.10.2020 11:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:12
Должница из Камышина "заминировала" банкСмотреть фотографии
13:15
Уволен глава Калачевского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детейСмотреть фотографии
12:14
Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернетеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в ГосдумеСмотреть фотографии
11:52
Слишком много смертей: коронавирус забирает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домомСмотреть фотографии
09:49
В Волжском сгорела маршруткаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде пациентка "скорой" пострадала из-за экстренного торможенияСмотреть фотографии
09:33
10 лет строим Волгоград: ГК «Волгострой» об итогах и планахСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистовСмотреть фотографии
09:00
В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имуществаСмотреть фотографии
20:56
Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые елиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»Смотреть фотографии
20:14
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:26
Жаркий спор остроконечников и тупоконечников в Госдуме о волгоградском времени (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Противники московского времени вышли на пикеты в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:49
Банк «Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктовСмотреть фотографии
17:23
Гостиница и лагерь: в Волгоградской области готовят новые площадки для долечивания ковидниковСмотреть фотографии
17:05
Госдума одобрила переход на московское время Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:22
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%Смотреть фотографии
16:17
Волгоградские налоговики отчитались о работе в "ковидный" периодСмотреть фотографии
15:47
Все неспроста: в массовых "облавах" на дорогах Волгограда участвует ОМОНСмотреть фотографии
14:57
Хорошие новости про COVID-19 рассказала главный санврач Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
Сбербанк одобрил заявок на проектное финансирование с эскроу на сумму около 2 трлн рублейСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде взяли под стражу застройщика после ужесточения приговораСмотреть фотографии
14:16
Полковник из Волгограда стал заместителем министра МВД по республике КомиСмотреть фотографии
13:18
Сторонники волгоградского времени начали телефонные «атаки» на ГосдумуСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области коронавирусная статистика возвращается в привычное руслоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 