Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернете





Аналитики МТС изучили обезличенные данные абонентов Волгограда и области – среднестатистический волгоградец проводит в интернете 7 часов 37 минут ежедневно. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 51 минуту. Если отбросить сон, получается, что 40% времени бодрствования проходят в онлайне, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Чуть больше половины времени в сети приходится на мобильные гаджеты – почти 51%. 9 из 10 минут в телефоне волгоградцы используют приложения и только 8% времени просматривают веб-страницы. При этом, люди старшего возраста чаще пользуются стационарными компьютерами и планшетами.

ТОП-10 интернет-ресурсов по количеству запросов с 1 по 10 ноября 2020 года на территории Волгограда и области по данным Big Data МТС :

соцсеть ВКонтакте

сервисы Яндекс

соцсеть TikTok

соцсеть Facebook

видеосервис YouTube

сервисы Google

мессенджер Viber

соцсеть Одноклассники

мессенджер Whatsapp

сервис объявлений Авито



