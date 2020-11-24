Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые ели

Общество 24.11.2020 20:56
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24.11.2020 20:56
В горсаду Волгограда выкапывают ели, которые сажал бывший арендатор территории парка. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматель Анатолий Влас, который продал в Ижевск колесо обозрения и демонтировал остальные карусели, забирает с площадки и свои деревья. Зеленые насаждения могут пересадить возле офиса бизнесмена.
Напомним, колесо обозрения разобрали в октябре и увезли в Ижевск. Удмуртскую прописку карусель получила после того, как была продана волгоградским бизнесменом своим коллегам из этого региона.
Коммерсант больше не является пользователем территории в горсаду. В зоне отдыха, по замыслу властей, может быть проведена реконструкция. Так, в августе сообщалось, что мэрия поставила задачу архитекторам муниципального центра компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ» разработать концепцию обновления части Комсомольского сада перед зданием бывшего кинотеатра «Победа». Одним из основных замыслов архитекторов является создание пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Специалисты разработают и дизайн-проект обновления участков улиц Коммунистической, Володарского, которые примыкают к саду.
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