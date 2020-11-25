10 лет строим Волгоград: ГК «Волгострой» об итогах и планах

Экономика 25.11.2020 09:33 Реклама
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25.11.2020 09:33 Реклама
Результаты работы Группы компаний «Волгострой» за 10 лет впечатляют. Если перевести на язык цифр, то показатели выглядят достойно:
– введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья (а это 20 тысяч футбольных полей!);
– строится 6 комплексов, строительство одного («40 Домиков») завершено;
– в планах компании начать строительство еще трех ЖК в Волгограде.
«Уже 10 лет мы строим Волгоград, и все наши комплексы становятся архитектурными достопримечательностями города. Это для нас очень важно – не просто построить дом, а создать среду обитания, где комфортно жить и большим, и маленьким. Именно такой подход позволил нам стать одним из самых крупных и надежных застройщиков региона», – отмечают в компании.
О ближайших планах
В 3-м квартале 2021 года намечена сдача дома №4, продажи квартир в котором ведутся сейчас по Договорам долевого участия.
В настоящее время готов котлован для следующего двухсекционного дома (№5) – он встанет вдоль улицы Ангарской. Продажи квартир начнутся в течение ближайших месяцев.
Сдача дома запланирована на конец 2021 года. Надежный, полностью кирпичный дом, будет огорожен – территория закрытая, с собственной парковкой и площадками для детских игр и зоной отдыха для взрослых.
Сдача 9-этажного дома квартала «Шерлок» ожидается в конце 2021 года. В каждой квартире – индивидуальное отопление, рядом – благоустроенный двор с огромным детским игровым комплексом.
В следующем году запланировано начало строительства школы на 1000 учащихся. А детский сад на территории здесь давно уже есть.
Продолжится строительство:
• первой секции нового (третьего) дома ЖК «Арбат» в Центральном районе, сдача запланирована на конец 2022 года;
• первого дома ЖК «Лапшин Loft» в Кировском районе, сдача дома запланирована на середину 2022 года;
• первого дома ЖК «Волго-Дон» в Советском районе (Тулака). Продажи квартир пока не открыты.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ЖК «Бейкер стрит»: застройщики ООО «Ск Волгострой», ООО «ИСК Волгострой», ЖК «Арбат»:застройщик ООО «Центрстрой», ЖК «Grand Avenue»:застройщик ООО «Селигер», ЖК «Кача»:застройщик ООО «Континенталь», ЖК «Лапшин Loft»:застройщик ООО «Стилтэк», ЖК «Волга-Дон»:застройщик ООО «Гелион».
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