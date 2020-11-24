В Волгоградской области коронавирусная статистика возвращается в привычное русло

Общество 24.11.2020 12:16
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24.11.2020 12:16
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 233 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Днем ранее в регионе было 229 новых заболевших. Небольшое снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за последние дни внушило лишь краткосрочный оптимизм. За минувшие сутки подтверждены также смерти еще четырех человек от коронавируса. Всего в пандемию в регионе умерли 284 человека.
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