Сегодня Госдума РФ рассмотрит скандальный законопроект депутатов Волгоградской облдумы

Общество 24.11.2020 09:15
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24.11.2020 09:15
Сегодня в Госдуме рассмотрят скандальный законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Совет Госдумы решил вынести этот вопрос на сегодняшнее заседание. Пленарное заседание начнется в 12-00.
С докладом по данному вопросу выступит руководитель фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова, член комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента. Спикер регпарламента Александр Блошкин, который должен был выступить с этой важной миссией от областной думы, накануне ушел на больничный в связи с возможным заражением коронавирусом.
Между тем, сторонники волгоградского времени уже заявили, что не намерены прекращать акции против перехода региона в московский часовой пояс. Они собираются обжаловать решение депутатов областной думы в Верховном суде и добиваться проведения нового референдума.
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