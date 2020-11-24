Сегодня Госдума РФ рассмотрит скандальный законопроект депутатов Волгоградской облдумы





Сегодня в Госдуме рассмотрят скандальный законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Совет Госдумы решил вынести этот вопрос на сегодняшнее заседание. Пленарное заседание начнется в 12-00.

С докладом по данному вопросу выступит руководитель фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе Михаил Струк и депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова, член комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента. Спикер регпарламента Александр Блошкин, который должен был выступить с этой важной миссией от областной думы, накануне ушел на больничный в связи с возможным заражением коронавирусом.

Между тем, сторонники волгоградского времени уже заявили, что не намерены прекращать акции против перехода региона в московский часовой пояс. Они собираются обжаловать решение депутатов областной думы в Верховном суде и добиваться проведения нового референдума.



