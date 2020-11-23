В Волгограде рассекретили приключения угонщика судейской иномарки

Расследования 23.11.2020 16:54
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23.11.2020 16:54
Обвинительный приговор вынесен Артему Одирейко, который угнал и разбил иномарку управления судебного департамента в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Тракторозаводском районном суде. Хищению автомобиля предшествовала серия преступлений, которые совершил фигурант дела. В течение одного дня мужчина четыре раза проник в чужой частный дом, каждый раз вынося из него ценные вещи. В первый раз вор залез на крышу постройки, проломил под весом собственного тела шифер и оказался в комнате. Преступник украл бензиновый генератор, в следующие свои визиты он похитил шлифовальную машину, пять бутылок водки марок «Русский стандарт», «Legend of Kremlin», одну «Coca Cola» и системный блок компьютера. Вместе с напитками домушник прихватил ключи от машины «Kio Rio», принадлежавшей управлению судебного департамента. После того, как мужчина отнес к себе домой украденное, он снова вернулся на место преступления – сел в автомобиль и уехал. Поездка оказалась недолгой, поскольку машина под управлением грабителя улетела в кювет и перевернулась.
Одирейко в ходе судебного разбирательства вину в совершенных преступлениях полностью признал. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.
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