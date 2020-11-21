Установлена личность ранившего полицейского в Волгограде водителя BMW





Следователи СУ СКР по Волгоградской области установили личность водителя, который сегодня пытался скрыться от полицейских, а затем ранил одного из сотрудников в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, нападавшим оказался 35-летний житель Волгограда. В настоящее время он находится в лечебном учреждении под охраной. Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, как только это позволит его состояние здоровья.

Напомним, при задержании злоумышленника были произведены предупредительные выстрелы в воздух, а затем по ногам водителя BMW. Госпитализировали и полицейского, которому был нанесен удар по голове металлическим прутом.

По данным СУ СКР, сегодня днем при патрулировании улиц в Дзержинском районе Волгограда экипажем ДПС был замечен автомобиль марки BMW с недействительными транзитными государственными регистрационными знаками, который, к тому же, совершил обгон с нарушением правил дорожного движения - выехал на встречную полосу.





С целью пресечения административного правонарушения сотрудники ГИБДД потребовали остановить автомобиль, однако водитель предпринял попытку скрыться. Блокировать транспортное средство удалось на улице Голубинской. При задержании правонарушитель накинулся на стражей порядка с металлическим прутом, которым нанес несколько ударов по голове старшего лейтенанта полиции. Пресекая преступные действий мужчины, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).





На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.





Установлено, что подозреваемый приобрел иномарку в 2004 году и с тех пор официально автомобиль на себя не регистрировал. Следователи обнаружили договор купли-продажи транспортного средства от 19.11.2020, где подозреваемый выступает и продавцом, и покупателем.



