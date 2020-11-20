



Ведущие российские и мировые эксперты по устойчивому развитию: экологи, эко-активисты, урбанисты, профессора и руководители крупнейших предприятий, внедряющих в своё производство принципы ответственного потребления, приняли участие в онлайн-форуме «МИР 2030». Организатором мероприятия, приуроченного к 179-летию Сбера, выступил Поволжский банк Сбербанка.

Всё чаще вопросы устойчивого развития становятся повесткой мировых экономических форумов и важным направлением работы международных и российских компаний. В 2015 году на конференции ООН были утверждены 17 целей одной глобальной миссии — восстановить баланс и создать устойчивый и процветающий мир. О том, что такое устойчивое развитие, как интегрировать эти принципы в российскую повестку, и о том, в чём суть и важность ЭСУ - экологических, социальных и управленческих принципов (в англоязычных странах — ESG) для каждого жителя страны, и шла речь на онлайн-форуме «МИР 2030».

Спикерами выступили: профессор финансов и венчурного капитала Стэнфордской вышей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев; российский публицист, владелец авторского СМИ Varlamov.ru, соучредитель фонда «Городские проекты», занимающегося улучшением городской среды, и фонда «Внимание», поддерживающего проекты по восстановлению архитектурного наследия в России, Илья Варламов; директор швейцарской консалтинговой компании Schwery Consulting, международный консультант по устойчивому развитию Рольф Швери; директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов и многие другие.

Открыл мероприятие Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. Он заметил, что в вопросах применения принципов устойчивовго развития не бывает позиции «стороннего наблюдателя».

«Создавая комфортные условия для жизни людей, повышая финансовую доступность услуг, реализуя проекты поддержки экологии, мы все оказываем влияние на общество. Мир вокруг нас действительно меняется: происходят изменения климата, исчезают отдельные виды животных и растений. Но в наших силах изменить эту ситуацию, от проактивной позиции каждого человека, отдельно взятой компании зависит процветание страны», - отметил Александр Анащенко.

Модератором форума выступил известный российский тележурналист и автор популярного YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. Выйдя из студии на конференц-связь со своим коллегой, публицистом и путешественником Ильей Варламовым, вместе они открыли дискуссию.

«Никогда еще люди так серьезно не задумывались над тем, насколько честно и ответственно они относятся к окружающей среде, как они обращаются с отходами, - прокомментировал Илья Варламов. – При этом в отличие от мегаполисов во многих малых городах сегодня эти проблемы решаются намного быстрее: здесь проще внедрять «зелёные» технологии. Здесь активнее развиваются новые виды туризма. За счет этого решаются не только вопросы защиты окружающей среды, но и экономики отдельно взятой территории».

Георгий Сафонов, директор центра экономики окружающей среды НИУ Высшей школы экономики, в свою очередь заметил, что сегодня учёные по всему миру ведут большую работу по исследованию вопросов устойчивого развития.

«Нужно увидеть связь климатических изменений с другими вызовами – сохранением видового разнообразия, озонового слоя Земли, трансграничным переносов выбросов, загрязнением воздуха, воды и почв веществами, которые невозможно вывести из человеческого организма. Мы бьём рекорды по загрязнению воздуха мелкодисперсными частицами РМ10, оксидами серы и азота, особенно если говорить о промышленно-развитых территориях. Таким образом, решая экологические проблемы, мы решим и социальные. Они тесно связаны друг с другом. «Зелёная экономика» – ключ для устойчивого, экологически сбалансированного роста в России и в мире», - заявил Георгий Сафонов.

«Экономика, окружающая среда и социум должны встать на один уровень. И изменения, которые произошли в нынешнем году, позволили этот момент приблизить», — резюмировал все вышесказанное своими коллегами известный эко-активист Георгий Каванасян.

В завершение дискуссии участники обсудили важность развития направления ESG прежде всего для бизнеса. По оценкам Сбера, потенциал рынка ESG в России, куда входит промышленная экология, проекты городской инфраструктуры и корпоративные инвестиции, составляет примерно 3 трлн рублей до конца 2023 года.



