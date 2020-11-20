Хакер из Волгоградской области шантажировал пользователей соцсетей интимными фото

Расследования 20.11.2020 16:34
0
20.11.2020 16:34
20-летний житель Фролово Волгоградской области обвиняется во взломе страничек пользователей в социальной сети, нарушении тайны переписки, неприкосновенности частной жизни и вымогательстве. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый получил сведения о логинах и паролях ряда пользователей одной из социальных сетей. При помощи имеющихся данных он заблокировал доступ на странички двух пользователей – жителей Воронежской и Самарской областей.
Обнаружив в скрытых файлах фотографии интимного характера, молодой человек предложил потерпевшим за денежное вознаграждение не распространять компрометирующие изображения и возобновить доступ на странички. После перечисления денег обвиняемый возобновил доступ пользователей к социальной сети.
Оперативное сопровождение осуществлялось органами МВД России по Воронежской и Самарской областям. Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Вину молодой человек полностью признал, возместив потерпевшим причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.
Реклама
Два трупа и мальчик без руки: в Волжском виновника ДТП на плотине ГЭС отправили в колонию20.11.2020 17:26
Расследования 20.11.2020 17:26
Обвиняемый в наркоторговле волгоградец отмывал деньги через биткоин-кошелек20.11.2020 15:34
Расследования 20.11.2020 15:34
Сливали 2 года: группу волгоградцев судят за кражи из нефтепроводов20.11.2020 13:06
Расследования 20.11.2020 13:06
Водителя грузовика наказали трудотерапией за езду под градусом в Волгограде20.11.2020 12:14
Расследования 20.11.2020 12:14
Суд над бывшим мэром Волжского начнется в декабре20.11.2020 10:33
Расследования 20.11.2020 10:33
Суд арестовал врио главы "всего пространства Волгоградской области" и его сообщников19.11.2020 18:55
Расследования 19.11.2020 18:55
Наколдовала миллион: в Волгоградской области судят лжецелительницу19.11.2020 13:21
Расследования 19.11.2020 13:21
В Волгограде следователи ищут виновников гибели девушки при взрыве газа19.11.2020 12:19
Расследования 19.11.2020 12:19
УФСБ России по Волгоградской области и Астраханская таможня не дали добро19.11.2020 11:22
Расследования 19.11.2020 11:22
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать суд17.11.2020 16:52
Расследования 17.11.2020 16:52
В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестован16.11.2020 18:05
Расследования 16.11.2020 18:05
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкуп16.11.2020 13:15
Расследования 16.11.2020 13:15
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погода15.11.2020 18:29
Расследования 15.11.2020 18:29
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеров15.11.2020 10:28
Расследования 15.11.2020 10:28
Житель Волгоградской области избил и покусал жену14.11.2020 13:44
Расследования 14.11.2020 13:44
Реклама