Хакер из Волгоградской области шантажировал пользователей соцсетей интимными фото





20-летний житель Фролово Волгоградской области обвиняется во взломе страничек пользователей в социальной сети, нарушении тайны переписки, неприкосновенности частной жизни и вымогательстве. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый получил сведения о логинах и паролях ряда пользователей одной из социальных сетей. При помощи имеющихся данных он заблокировал доступ на странички двух пользователей – жителей Воронежской и Самарской областей.

Обнаружив в скрытых файлах фотографии интимного характера, молодой человек предложил потерпевшим за денежное вознаграждение не распространять компрометирующие изображения и возобновить доступ на странички. После перечисления денег обвиняемый возобновил доступ пользователей к социальной сети.

Оперативное сопровождение осуществлялось органами МВД России по Воронежской и Самарской областям. Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.

Вину молодой человек полностью признал, возместив потерпевшим причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.



