Расследования

Хакер из Волгоградской области шантажировал пользователей соцсетей интимными фото

Расследования 20.11.2020 16:34
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20.11.2020 16:34


20-летний житель Фролово Волгоградской области обвиняется во взломе страничек пользователей в социальной сети, нарушении тайны переписки, неприкосновенности частной жизни и вымогательстве. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый получил сведения о логинах и паролях ряда пользователей одной из социальных сетей. При помощи имеющихся данных он заблокировал доступ на странички двух пользователей – жителей Воронежской и Самарской областей. 
Обнаружив в скрытых файлах фотографии интимного характера, молодой человек предложил потерпевшим за денежное вознаграждение не распространять компрометирующие изображения и возобновить доступ на странички. После перечисления денег обвиняемый возобновил доступ пользователей к социальной сети. 
Оперативное сопровождение осуществлялось органами МВД России по Воронежской и Самарской областям. Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Вину молодой человек полностью признал, возместив потерпевшим причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

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