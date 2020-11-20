В Волгограде организовали горячую линию по тестированию на COVID-19

Общество 20.11.2020 13:46
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20.11.2020 13:46
С 21 ноября 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет организована Всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты ведомства проконсультируют жителей по вопросам, связанным с тестированием на COVID-19, срокам исполнения и выдаче результатов. Задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии»: 8(8442) 24-36-30 в рабочие часы с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).
Напомним, жители Волгоградской области жаловались ранее на отказ врачей направлять заболевших на тестирование, на длительное ожидание результатов и другие проблемы.
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