Гигантское сизое облако упало на землю в центре Волгограда

Общество 20.11.2020 09:42
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20.11.2020 09:42
Необычное природное явление заставило поволноваться автолюбителей, которые ехали сегодня утром по мосту через Волгу. Огромное облако серо-розового цвета словно обрушилось на землю, спрятав под собой ТРК «Европа Сити Молл», жилые дома и даже стадион «Волгоград Арена».
«Выглядело так, будто произошел взрыв – даже не по себе стало. При съезде с моста дымка моментально рассеялась и от сердца отлегло», - рассказал водитель, ставший очевидцем погодного сюрприза.
Сейчас в Волгограде около -8 °С, высокая влажность – 83%, ветра практически нет – 1,6 метра в секунду.
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