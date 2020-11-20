Гигантское сизое облако упало на землю в центре Волгограда





Необычное природное явление заставило поволноваться автолюбителей, которые ехали сегодня утром по мосту через Волгу. Огромное облако серо-розового цвета словно обрушилось на землю, спрятав под собой ТРК «Европа Сити Молл», жилые дома и даже стадион «Волгоград Арена».





«Выглядело так, будто произошел взрыв – даже не по себе стало. При съезде с моста дымка моментально рассеялась и от сердца отлегло», - рассказал водитель, ставший очевидцем погодного сюрприза.

Сейчас в Волгограде около -8 °С, высокая влажность – 83%, ветра практически нет – 1,6 метра в секунду.



