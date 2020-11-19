Экономика

Тепловые сети города в Волгоградской области пустили с молотка за долги

Экономика 19.11.2020 12:56
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19.11.2020 12:56


Имущественный комплекс обанкротившегося МУП администрации городского поселения г. Котово "Котельные и тепловые сети" продается за 101,3 миллиона рублей - это начальная цена всего имущества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, в списке 279 позиций. Распродается одним лотом специализированный транспорт и оборудование, цеха, котельные, дымовые и дымогарные трубы, земельные участки, 32 719 метров теплотрассы, воздушная линия 0,4 кВ, котлы, газопроводы низкого и среднего давления, газоанализаторы, горелки, электродвигатели, насосы и другое оборудование. Ценовые предложения и заявки от потенциальных покупателей принимаются до 8 декабря. Шаг аукциона составляет 10,1 миллиона рублей. Победителем будет признан тот, кто предложит наибольшую цену.
МУП администрации городского поселения г.Котово "Котельные и тепловые сети" было признано банкротом 19 июня 2017 года. Сума кредиторской задолженности предприятия перед энергетиками составила более 67,9 миллиона рублей. Согласно анализу финансового состояния, проведенному временным управляющим, было установлено, что должник располагает имуществом, достаточным для покрытия расходов по делу о банкротстве.Конкурсное производство на предприятии продлено до 1 февраля 2021 года до завершения мероприятий по продаже имущества должника.
Глава городского поселения г.Котово Василий Голосов пояснил "Высоте 102", что идет процесс оздоровления предприятия и для населения Котово он опасности не представляет. "Паспорт готовности к отопительному сезону получен. Отопление запущено в полном объеме", - заверил глава Котово. 
Имущественным комплексом МУПа с 22 августа 2017 года на основании договора аренды управляет ООО "Теплый город". На компанию возложена обязанность по созданию и поддержанию стабильно действующей системы по надежному снабжению граждан теплом и горячей водой. Структурные подразделения этой компании работают также в Жирновске и Урюпинске.

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