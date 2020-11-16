Расследования 16.11.2020 18:05
0
16.11.2020 18:05
Ворошиловский районный суд арестовал студента из Йеменской республики, который с молотком напал на своего соотечественника . Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, преступление было совершено 12 ноября в студенческом общежитии на улице Циоковского, 23.
24-летний учащийся 4 курса государственного технического университета после словесного конфликта напал на своего знакомого - студента 5 курса и ударил его молотком в теменную часть головы.
В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса иностранный гражданин полностью признал свою вину.
Реклама
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкуп16.11.2020 13:15
Расследования 16.11.2020 13:15
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погода15.11.2020 18:29
Расследования 15.11.2020 18:29
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеров15.11.2020 10:28
Расследования 15.11.2020 10:28
Житель Волгоградской области избил и покусал жену14.11.2020 13:44
Расследования 14.11.2020 13:44
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграм13.11.2020 15:15
Расследования 13.11.2020 15:15
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионерки13.11.2020 13:10
Расследования 13.11.2020 13:10
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн12.11.2020 17:42
Расследования 12.11.2020 17:42
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера12.11.2020 16:34
Расследования 12.11.2020 16:34
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцу11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночь11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под Волгоградом11.11.2020 11:33
Расследования 11.11.2020 11:33
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
Реклама