



Ворошиловский районный суд арестовал студента из Йеменской республики, который с молотком напал на своего соотечественника . Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, преступление было совершено 12 ноября в студенческом общежитии на улице Циоковского, 23.

24-летний учащийся 4 курса государственного технического университета после словесного конфликта напал на своего знакомого - студента 5 курса и ударил его молотком в теменную часть головы.

В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса иностранный гражданин полностью признал свою вину.



















