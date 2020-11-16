Расследования

В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестован

Расследования 16.11.2020 18:05
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16.11.2020 18:05


Ворошиловский районный суд арестовал студента из Йеменской республики, который с молотком напал на своего соотечественника . Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, преступление было совершено 12 ноября в студенческом общежитии на улице Циоковского, 23.
24-летний учащийся 4 курса  государственного технического университета после словесного конфликта напал на своего знакомого - студента 5 курса и ударил его молотком в теменную часть головы.
В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе допроса иностранный гражданин полностью признал свою вину. 





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