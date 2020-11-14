



В октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года индекс потребительских цен в Волгоградской области увеличился и составил 100,7%, цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, на непродовольственные – на 0,7%, на услуги снизились на 0,3%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградстат.

Из продуктов питания больше всего повысилась цена на сахар – на 26,8%, картофель подорожал на 12,5%, яйца – на 10,6%, овощи – в среднем на 9,7%, масло подсолнечное – на 8,6%, молоко, молочные продукты и хлеб – на 0,8-1,0%. Свинина снизилась в цене на 1,5%, говядина – на 0,5%, мясо птицы, сливочное масло, кондитерские изделия, творог, фрукты и цитрусовые подешевели, в среднем, на 0,2-0,4%.

Из овощей большего всего подорожали огурцы – на 27,3%, свекла – на 19,5%, помидоры – на 19,2%, лук репчатый – на 10,5%, морковь снизилась в цене на 3,1%, чеснок – на 2,7%, капуста белокочанная – на 1,9%. Среди фруктов повысились цены на груши – на 12,9%, апельсины стали дороже на 2,6%, виноград – на 1,6%, вместе с тем, яблоки подешевели на 7,5%, лимоны – на 1,2%, бананы – на 0,2%.

Наблюдается сезонный рост цен на верхнюю одежду, обувь и головные уборы. Помимо этого, из непродовольственных товаров также повысились цены на телерадиотовары – на 4,2%. Стоимость телевизора увеличилась на 4,3%, персонального компьютера – на 3,2%, смартфона – на 1,4%.

Стоимость легковых автомобилей увеличилась на 1,0%. При этом, новые отечественные автомобили стали дороже на 1,7%, новые иномарки – на 1,0%, подержанные автомобили импортного производства – на 1,4%.

Моторное топливо увеличилось в цене на 0,4%, дизельное – на 0,1%, стоимость автомобильного бензина выросла, в среднем, на 0,4%.

В октябре зарегистрировано снижение цен на услуги, в основном за счет снижения стоимости полета в салоне экономического класса самолета на 13,4%, проезда в поездах дальнего следования – на 9,6%. Также снизилась стоимость услуг в сфере туризма – на 2,1%, услуг сотовой связи – на 1,1%. Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась в цене на 0,9%, а стоимость полиса ОСАГО увеличилась на 1,2%.



