В Волгограде силовики задержали серийного вымогателя с 40 долговыми расписками

Происшествия 12.11.2020 09:18
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12.11.2020 09:18
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального УФСБ задержали 44-летнего жителя Городищенского района по подозрению в вымогательстве. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, подозреваемый несколько лет назад одолжил 47-летнему волгоградцу 150 тысяч рублей. Должник с ним расплатился давно, но мужчина стал требовать с него проценты, превышающие сумму долга в 10 раз. Получив от потерпевшего 1,5 миллиона рублей, фигурант начал угрожать ему физической расправой. Он назначал встречи, угрожал по телефону и передавал угрозы через третьих лиц. После того, как подозреваемый потребовал от волгоградца еще 310 тысяч рублей, потерпевший обратился в правоохранительные органы.
При передаче денег злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе обыска по его месту жительства обнаружены порядка 40 долговых расписок от других граждан, изъяты банковские карты, на которые поступали денежные средства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По ходатайству следователей судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время правоохранители устанавливают других потерпевших от противоправной деятельности подозреваемого и просят их обращаться в полицию.
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