Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под Волгоградом

Происшествия 12.11.2020 08:38
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12.11.2020 08:38
Лобовое столкновение автомобиля «Chrysler Crossfire» и отечественной «семерки» в Волжском запечатлел видеорегистратор. Как сообщает ИА «Высота 102», видео появилось в одной из социальных сетей. На нем записан момент столкновения иномарки и «ВАЗа», в котором погибла 64-летняя женщина. Она была за рулем отечественной легковушки.
По данным регионального главка МВД, ДТП произошло накануне днем на улице Карбышева в Волжском. Иномарка под управлением 57-летнего мужчины выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2107». Водитель «ВАЗа» скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Видео из группы «Жесть Волжский», ВК
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