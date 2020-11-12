Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под Волгоградом











Лобовое столкновение автомобиля «Chrysler Crossfire» и отечественной «семерки» в Волжском запечатлел видеорегистратор. Как сообщает ИА «Высота 102», видео появилось в одной из социальных сетей. На нем записан момент столкновения иномарки и «ВАЗа», в котором погибла 64-летняя женщина. Она была за рулем отечественной легковушки.

По данным регионального главка МВД, ДТП произошло накануне днем на улице Карбышева в Волжском. Иномарка под управлением 57-летнего мужчины выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2107». Водитель «ВАЗа» скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Видео из группы «Жесть Волжский», ВК



