



В Волгоградской области на сегодняшний момент свободными в ковидных госпиталях остаются 1824 места, или 22% от всего коечного фонда. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Так, сейчас в стационарах проходят лечение 6180 человек. Накануне из больниц региона было выписано 546 человек, поступило новых больных – 433. «Пока мы справляемся. Идем примерно в одной линии – почти одинаковое количество выписывается и поступает. Такая стабильность уже две недели, в каком-то плане ситуация стабильная и мы ее удерживаем», – заключил Николай Алимов.

Ранее, напомним, власти региона заявляли о намерении увеличить в декабре коечный фонд в регионе в ковидных стационарах до 9 тысяч мест. Накануне в Волжском открыли новую инфекционную больницу на 120 мест.



