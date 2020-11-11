Здравоохранение 11.11.2020 17:22
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11.11.2020 17:22
В Волгоградской области на сегодняшний момент свободными в ковидных госпиталях остаются 1824 места, или 22% от всего коечного фонда. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Так, сейчас в стационарах проходят лечение 6180 человек. Накануне из больниц региона было выписано 546 человек, поступило новых больных – 433. «Пока мы справляемся. Идем примерно в одной линии – почти одинаковое количество выписывается и поступает. Такая стабильность уже две недели, в каком-то плане ситуация стабильная и мы ее удерживаем», – заключил Николай Алимов.
Ранее, напомним, власти региона заявляли о намерении увеличить в декабре коечный фонд в регионе в ковидных стационарах до 9 тысяч мест. Накануне в Волжском открыли новую инфекционную больницу на 120 мест.
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