Телеком

«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению данными

Телеком 11.11.2020 14:24
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11.11.2020 14:24


«Ростелеком» проведет масштабную онлайн-конференцию по управлению данными Data Talks 2.0 25 и 26 ноября 2020 года. Участники мероприятия познакомятся с методами эффективного управления данными, узнают, как строятся хранилища данных, и какие проблемы волнуют ведущих директоров по управлению данными (Chief Data Officer,CDO) России. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Участие в Data Talks 2.0 бесплатное. При регистрации на мероприятие будет возможность задать вопрос спикерам и CDO. Видеозаписи лекций и круглых столов будут доступны после завершения мероприятия. Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.
Конференция Data Talks 2.0 пройдет при поддержке партнеров: Accenture, Arenadata, Adastra, DIS Group, HFLabs, Qlik. Первый день мероприятия пройдет в формате лектория для начинающих специалистов отрасли. Слушатели получат ответы на вопросы зачем и как управлять данными в современном мире, а также смогут задать вопросы ведущим специалистам отрасли.
Второй день пройдет в формате диалога с CDO таких крупных компаний, как «Ростелеком», ВТБ, «Газпромнефть», «Теле2», «Леруа Мерлен», «Магнит», Lamoda, «Райффайзен банк». Самые успешные CDO России обсудят вопросы построения системы управления данными, внедрения дата-ориентированной культуры (Data-Driven) в корпорациях, затронут другие острые темы.
«Еще несколько лет назад во многих компаниях управление данными было преимущественно ИТ-функцией, когда ключевой задачей было построение хранилища данных. От построения хранилища до получения измеримого бизнес-результата — очень далеко. Сейчас от CDO требуется понимание бизнес-реалий компании и глубокое погружение в операционные процессы, чтобы создавать значимый для организации результат. Второй год подряд мы проводим конференцию Data Talks, где совместно с партнерами делимся своими экспертными знаниями:как создать и реализовать эффективную стратегию управления данными, которая принесет компании прибыль. В этот раз мы решили расширить мероприятие и пригласить на него CDO из различных отраслей и компаний, которые поделятся своим опытом с участниками конференции», — рассказал директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

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