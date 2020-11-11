



В Котельниково Волгоградской области продолжается работа по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы». Напомним, на прошедшем еще в августе городском общественном совете прозвучало , что объединение усилий активистов и власти в решении этого вопроса значительно улучшит качество жизни горожан, которые переживают сегодня этап бурного промышленного и социального развития.





Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» глава Котельниковского района Сергей Понкратов, депутаты городского и районного совета вынесли свое положительное решение по этому вопросу. «Буквально в минувшую пятницу мы отвезли это решение в областную думу. После прохождения всех необходимых процедур будем готовить пакет документов и с решениями передавать в Федерацию. Все делаем, как положено и настроены очень позитивно», - сообщил Сергей Понкратов.

Отметим, что о городе уже знают многие россияне - программа развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев» , основанная на уникальном культурно-историческом наследии Котельниковского района, получила высокую оценку на федеральном уровне. Именно здесь, в Котельниково - родине знаменитых и воспетых в фольклоре атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева наши войска остановили танковую армию Манштейна, не дав танкам прорваться к 6-й армии Паулюса, блокированной в Сталинграде, обеспечив тем самым уничтожение вражеской армии.

В последние годы город переживает стремительное развитие промышленности и инфраструктуры благодаря строительству предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий» Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей.



