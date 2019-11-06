«Котельниково – Земля Героев» заявила о себе на международном форуме

Общество 06.11.2019 16:07
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06.11.2019 16:07
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняла участие в международном форуме «Дни международного бизнеса в Волгограде», представив на площадке «Волгоград Арены» свой опыт развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, главная задача реализации большого культурно-исторического проекта, который реализуют котельниковцы, это - создание привлекательного имиджа территории, привлечение инвестиций, увеличение хозяйственного потенциала Котельниковского района, укрепление международных связей и распространение информации о нынешних достижениях края.
Предметом проекта «Котельниково – Земля Героев» стали богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм советских воинов-освободителей и современное развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района. И по сей день Котельниковская земля не перестает удивлять. Именно здесь обнаружено Гремячинское месторождений калийных солей - одно из крупнейших в Европейской части РФ.
«Сейчас жители Котельниково - достойные продолжатели героических предков - совершают мирные трудовые подвиги. В составе коллектива компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковцы завершают строительство и готовят к запуску Гремячинский горно-обогатительный комбинат, который войдет в число самых передовых предприятий России», - рассказали информагентству в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Напомним, в международном форуме приняли участие представители бизнеса, научного сообщества, властей и общественности из Узбекистана, Китая, Казахстана, Ирана, Великобритании и многих других стран.
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