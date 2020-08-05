Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»











Общественный совет при инициативной группе по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы» прошел накануне в городе Котельниково Волгоградской области.

Город, переживающий сегодня этап бурного промышленного и социального развития, по мнению горожан, уникален и тем, что именно в Котельниково происходили события, имеющие не только общероссийское, но и мировое значение.

Получение статуса города воинской славы, по мнению присутствующей при обсуждении депутата Госдумы Российской федерации Татьяны Цибизовой, важно для патриотического воспитания подрастающих поколений горожан.

На слушаниях хранитель фондов Мария Степанова представила подробную историческую справку города – родине знаменитых и воспетых в фольклоре атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева. Именно здесь, в Котельниково наши войска остановили танковую армию Манштейна, не дав танкам прорваться к 6-й армии Паулюса, блокированной в Сталинграде, обеспечив тем самым уничтожение вражеской армии.

Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров считает, что объединение усилий активистов и власти значительно улучшает качество жизни в Котельниково. Предприятие уже сегодня не только завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей, но и активно участвует в развитии его инфраструктуры, что особо отмечают его жители.

О городе уже знают многие россияне - программа развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев», основанная на уникальном культурно-историческом наследии Котельниковского района, получила высокую оценку на федеральном уровне.

Проектом слушаний закреплены организационные моменты подготовки всей необходимой документации для присвоения городу звания «Город воинской славы». По мнению главы района Сергея Понкратова, у города есть шансы получить это высокое звание.

Котельниковская земля до сих пор хранит свидетельства о подвигах своих сынов и дочерей. Город, увековеченный в романе писателя-фронтовика Юрия Бондарева «Горячий снег», продолжает славные традиции героических земляков.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»







