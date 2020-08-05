Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»

Общество 05.08.2020 10:15
0
05.08.2020 10:15
Общественный совет при инициативной группе по присвоению городу почетного звания «Город воинской славы» прошел накануне в городе Котельниково Волгоградской области.
Город, переживающий сегодня этап бурного промышленного и социального развития, по мнению горожан, уникален и тем, что именно в Котельниково происходили события, имеющие не только общероссийское, но и мировое значение.
Получение статуса города воинской славы, по мнению присутствующей при обсуждении депутата Госдумы Российской федерации Татьяны Цибизовой, важно для патриотического воспитания подрастающих поколений горожан.
На слушаниях хранитель фондов Мария Степанова представила подробную историческую справку города – родине знаменитых и воспетых в фольклоре атаманов Степана Разина и Емельяна Пугачева. Именно здесь, в Котельниково наши войска остановили танковую армию Манштейна, не дав танкам прорваться к 6-й армии Паулюса, блокированной в Сталинграде, обеспечив тем самым уничтожение вражеской армии.
Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров считает, что объединение усилий активистов и власти значительно улучшает качество жизни в Котельниково. Предприятие уже сегодня не только завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей, но и активно участвует в развитии его инфраструктуры, что особо отмечают его жители.
О городе уже знают многие россияне - программа развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев», основанная на уникальном культурно-историческом наследии Котельниковского района, получила высокую оценку на федеральном уровне.
Проектом слушаний закреплены организационные моменты подготовки всей необходимой документации для присвоения городу звания «Город воинской славы». По мнению главы района Сергея Понкратова, у города есть шансы получить это высокое звание.
Котельниковская земля до сих пор хранит свидетельства о подвигах своих сынов и дочерей. Город, увековеченный в романе писателя-фронтовика Юрия Бондарева «Горячий снег», продолжает славные традиции героических земляков.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
Реклама
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона Долина05.08.2020 19:41
Общество 05.08.2020 19:41
В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельной05.08.2020 17:09
Общество 05.08.2020 17:09
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по Волгограду05.08.2020 16:40
Общество 05.08.2020 16:40
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страны05.08.2020 15:19
Общество 05.08.2020 15:19
Волгоградцев предостерегли от покупки билетов c рук на матч с «Зенитом»05.08.2020 14:40
Общество 05.08.2020 14:40
«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередями05.08.2020 09:40
Общество 05.08.2020 09:40
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегию04.08.2020 20:16
Общество 04.08.2020 20:16
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавируса04.08.2020 16:13
Общество 04.08.2020 16:13
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрации04.08.2020 15:20
Общество 04.08.2020 15:20
Волгоградская область покупает маски по смешным ценам04.08.2020 15:10
Общество 04.08.2020 15:10
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируют04.08.2020 13:32
Общество 04.08.2020 13:32
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемами04.08.2020 12:51
Общество 04.08.2020 12:51
Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)04.08.2020 11:33
Общество 04.08.2020 11:33
Волгоградские коммунальщики ищут арбузные корки под землей03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
В облкомздраве назвали количество погибших в пандемию волгоградских медиков03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
Реклама