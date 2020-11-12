Пульсоксиметры в Волгограде становятся предметами роскоши

Общество 12.11.2020 14:03
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12.11.2020 14:03
Стремительный рост цен на пульсоксиметры – приборы для измерения насыщенности крови кислородом – зафиксирован в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», средняя цена приборов, которые в эпоху пандемии хотят иметь в домашней аптечке многие семьи, достигла 4,5 тысячи рублей. Это – неподъемная цена для многих волгоградцев. Если удастся найти пульсоксиметры по более низкой цене, это уже можно считать удачей.
В магазинах медтехники поясняют, что цену на приборы подняли производители после резкого повышения спроса на данное оборудование. Напомним, низкая насыщенность крови кислородом вкупе с другими признаками – одышкой, высокой температурой – является поводом для экстренной госпитализации заболевшего с подозрением на коронавирус. Напуганные эпидемией жители региона покупают данные приборы для контроля своего состояния.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о росте цен на некоторые лекарства, применяемые для лечения коронавируса, а также о дефиците данных препаратов.
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