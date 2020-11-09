В Волгограде увековечат память экс-губернатора Николая Максюты





Власти Волгоградской области выступили с инициативой увековечивания памяти экс-губернатора Николая Максюты. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, глава региона Андрей Бочаров обратился к Виталию Лихачеву с просьбой рассмотреть возможные варианты реализации этого предложения. Этот вопрос вынесен на повестку заседания комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», речь может идти об установке мемориальной доски в доме, где жил Николай Кириллович Максюта.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, памятная доска в самое ближайшее время будет установлена на доме №31 по улице Чуйкова, в котором проживал Максюта во время руководства Волгоградской областью.

Сегодня – девять дней после кончины бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Бывший глава региона скончался 1 ноября – он боролся с коронавирусной инфекцией. Его похоронили 5 ноября на Красноармейском кладбище Волгограда рядом со своей супругой, которая в начале октября умерла от тяжелой болезни. Прощание с Николаем Кирилловичем прошло в Центральном концертном зале.

Николай Максюта был избран губернатором Волгоградской области в 1996 году и руководил регионом до 2009 года. До 2014 года он представлял регион в Совете Федерации.



