Экономика

В компании «Виво маркет» повара школьных пищеблоков проходят дополнительное обучение

Экономика 07.11.2020 13:30 Новости компаний
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07.11.2020 13:30 Новости компаний


В компании действует специальный отдел качества для работы на объектах, сотрудники которого, выезжая на школьные пищеблоки, обучают поваров, как повысить органолептические свойства того или иного блюда, более эффективно выстроить технологические процессы на объектах – сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Компания «Виво маркет» является одним из операторов школьного питания в Волгограде, организуя школьные завтраки и обеды в образовательных учреждениях пяти районов города: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском. Более 400 поваров трудятся на этих объектах.
Компания стремится к соблюдению одинаково высоких стандартов качества на всех объектах.
Для этого уже предпринят ряд мер: все трудоемкие (изготовление буфетной продукции) и «грязные» процессы (мойка и очистка овощей) выполняются на комбинате. Кроме того, сейчас комбинат готовит для школьных пищеблоков мясные и рыбные полуфабрикаты (в том числе котлеты куриные, говяжьи и рыбные).

Это позволяет изготавливать полуфабрикаты по единому производственному стандарту и контролировать их качество. Доготовка блюд проводится на объектах - школьных пищеблоках. Для поваров разработаны подробные технологические карты, которые те используют при готовке. В случае, если стандарты качества готовых блюд нарушаются кем-то из поваров, в ситуации разбираются сотрудники специального отдела.
«Что может повлиять на внешний вид и вкус готовых завтраков и обедов? Да все, что угодно. Особенности оборудования, на каждом объекте оно свое, порядок закладки продуктов, даже расстояние между тефтелями на противне имеет значение, - рассказывает сотрудник отдела качества компании «Виво маркет», технолог Татьяна Койич. - Сегодня с двух часов ночи мы вместе с командой поваров прорабатывали чахохбили и плов с курицей в Лицее №9 Дзержинского района. Поступила жалоба на то, что эти блюда невкусные - и вот мы здесь. Отработали все технологические процессы, добились того, что блюда выглядят, пахнут идеально. На вкус тоже отлично получаются».
«Технологический» десант работает на объектах от одного до нескольких дней. Столько сколько нужно, чтобы отработать все производственные и технологические процессы, научить поваров работать быстро, готовить вкусно, чтобы детям нравилось.

«На каждом пищеблоке свои процессы и свои задачи, которые нам всем вместе нужно решать. Ну и человеческий фактор мы не исключаем», - отметила Татьяна Койич.
Компания «Виво маркет» реагирует на информацию, поступающую с объектов от потребителей, а также на итоги внутренних производственных мониторингов, которые также проводят ее специалисты.
Мы уже рассказывали о том, что сотрудники отдела внутреннего мониторинга прошли особую подготовку, чтобы комплексно, по 56 параметрам, оценивать ситуацию на объекте. В том числе обращать внимание на условия хранения сырья; наличие разрешительной документации на использование тех или иных продуктов питания; соблюдение санитарных норм; наличие суточных проб и так далее. Кроме того, еженедельно на комбинате питания проходят собрания сотрудников пищеблоков, кураторов по районам и технологов производства, где обсуждаются различные вопросы, связанные с организацией школьного питания, и пути их решения.
«Любая компания, которая стремится к соблюдению всех требований по качеству и безопасности предоставляемого питания, обязана иметь несколько уровней контроля на всех этапах - от приемки сырья, до того момента, когда подаем готовое блюдо клиенту. Это непрерывный и очень важный процесс, которому у нас в компании уделяется особое внимание», - отметила директор ООО «Виво маркет» Мария Иванова.

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