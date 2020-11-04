Происшествия

В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалете

Происшествия 04.11.2020 12:11
0
04.11.2020 12:11


Два брата 7 и 12 лет госпитализированы с ожогами после того, как без присмотра поиграли в общем туалете одного из общежитий в Волжском. ЧП произошло накануне. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы, воспламенился хранившийся в открытом доступе бензин. Известно, что братья из многодетной семьи, которая в целом характеризуется положительно. 

По факту получения термических ожогов двумя малолетними детьми прокуратурой Волгоградской области организована проверка. Как пояснила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, по результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Происшествия
04.11.2020 10:21
Происшествия 04.11.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2020 09:33
Происшествия 04.11.2020 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 16:09
Происшествия 03.11.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 14:38
Происшествия 03.11.2020 14:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 11:38
Происшествия 03.11.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2020 10:35
Происшествия 03.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 17:10
Происшествия 02.11.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 10:35
Происшествия 02.11.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2020 10:09
Происшествия 02.11.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 11:42
Происшествия 01.11.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 10:08
Происшествия 01.11.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2020 09:58
Происшествия 01.11.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 17:31
Происшествия 31.10.2020 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 11:34
Происшествия 31.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2020 09:52
Происшествия 31.10.2020 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийствеСмотреть фотографии
14:19
На крупной растрате попался гендиректор предприятия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалетеСмотреть фотографии
12:07
Хуже – некуда: страшные данные об умерших от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде хоронят убитого Мелконяном отца школьницыСмотреть фотографии
10:32
Зрителям волгоградских театров запретят дарить цветы артистам из-за пандемииСмотреть фотографии
10:21
Мошенники оставили без миллиона накоплений трудящихся и пенсионеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области фура переехала пешеходаСмотреть фотографии
09:21
В парке Волжского из яиц вылупились динозаврыСмотреть фотографии
07:49
Движение транспорта ограничат на набережной Волгограда во время прощания с экс-губернаторомСмотреть фотографии
21:28
В Волгоградской области суд приступил к рассмотрению уголовного дела мэра МихайловкиСмотреть фотографии
21:03
В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробахСмотреть фотографии
20:13
Сбербанк и Mastercard запускают SberPayСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде экс-судье отсрочили на 14 лет тюремное наказание за смерть братьевСмотреть фотографии
16:31
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикамСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:38
Авария под Волгоградом: жестко столкнулись маршрутка, легковушка и автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
«Проверят на вменяемость»: односельчане изгонявшей бесов семьи в Волгоградской области рассказали о своих соседяхСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиянСмотреть фотографии
13:58
Спикеры опорного вуза Волгоградской области примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020Смотреть фотографии
13:23
В Волгограде прощание с экс-губернатором Николаем Максютой пройдет с ограничениямиСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободуСмотреть фотографии
13:04
Губернатор и силовики секретно поговорили об обстановке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
Эксперты определили лидеров скорости интернетаСмотреть фотографии
12:00
Без просвета: коронавирус не сбавляет темпов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде умерла жертва аварии с участием водителя ПогосянаСмотреть фотографии
10:06
Прощай, Кириллыч: душевный фотоальбом экс-главы Волгоградской области Николая МаксютыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Олег Савченко выступил за приоритеты для волгоградских производителейСмотреть фотографии
09:28
Электробусы и новые трамваи до отдаленных поселков: власти Волгограда обрисовали светлое будущее городского транспортаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградская область присоединилась к программе РостсельмашСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 