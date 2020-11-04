В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалете

Происшествия 04.11.2020 12:11
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04.11.2020 12:11
Два брата 7 и 12 лет госпитализированы с ожогами после того, как без присмотра поиграли в общем туалете одного из общежитий в Волжском. ЧП произошло накануне. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы, воспламенился хранившийся в открытом доступе бензин. Известно, что братья из многодетной семьи, которая в целом характеризуется положительно.
По факту получения термических ожогов двумя малолетними детьми прокуратурой Волгоградской области организована проверка. Как пояснила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, по результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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