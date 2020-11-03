ВТБ в Волгограде на 30% увеличил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг

Экономика 03.11.2020 16:11
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03.11.2020 16:11
За 3 квартал 2020 года ВТБ в Волгоградской области на 30% увеличил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в мобильной и интернет-версиях банка, а также в устройствах самообслуживания. Теперь клиентам банка доступна оплата услуг более 130 крупнейших региональных и муниципальных организаций, а также свыше 11 тыс. федеральных партнеров, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Жители области, являющиеся клиентами банка ВТБ, в режиме онлайн могут оплатить услуги детских садов, школ, сферы ЖКХ, налоги, штрафы т.д. Сервис круглосуточно доступен в дистанционном режиме и не требует посещения офиса, что особенно важно в период ограничений, вызванных текущей эпидемиологической ситуацией.
«В условиях, когда режим удаленной работы становится для жителей области все более привычным, для ВТБ крайне важно обеспечить клиентам банка круглосуточный доступ к дистанционной оплате услуг максимального количества предприятий региона. Это не только повысит максимальную доступность наших финансовых услуг для всех категорий граждан, но и укрепит лидерство ВТБ в цифровых каналах. В течение ближайшего времени мы планируем продолжить работу по расширению перечня партнеров, подключив к сервису оплаты ВТБ до 70% региональных компаний, предлагающих услуги сферы образования, ЖКХ, медицинских учреждений», - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
Чтобы совершить платеж в ВТБ-Онлайн, необходимо найти в разделе «Платежи» нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию, либо просто отсканировать QR-код с квитанции на оплату.
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