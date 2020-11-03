Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиян

Экономика 03.11.2020 14:03
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03.11.2020 14:03
Какие финансовые инструменты для формирования сбережений, кроме банковского вклада, известны россиянам, выяснил НПФ «Сафмар».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, почти половина опрошенных знает об альтернативах депозиту. Но большая часть из них пока что не использовала другие варианты накоплений. Правда, большинство респондентов (87,5%) не используют никаких финансовых инструментов для сбережений.
На вопрос «Если вы размещаете деньги в банке, что для вас важно?», почти 50% опрошенных назвали гарантированный доход.
Еще 6% участников исследования ответили, что гарантированный доход должен быть одним из слагаемых при выборе инструмента для вложений. Надежность и сохранность денежных средств важна для респондентов в 12% случаев, короткий срок сбережения – в 6%, еще в 5% случаев самым важным оказался обещанный доход.
В качестве примера финансового инструмента для среднесрочных инвестиций с гарантированным доходом до 7% годовых в первый год – или больше при росте финансовых рынков – можно привести инвестиционные планы «Доходный» и «Доходный+», запущенные недавно НПФ «Сафмар».
Самым популярным способом накопить, в тоже время, остается банковский вклад. Такой ответ указала половина (50,6%) из тех, кто пользуется финансовыми инструментами для накопления. При этом, из тех, кто уже формирует сбережения в банке, 80% осведомлены о том, что условия в кредитных финансовых организациях ухудшились.
А негосударственные пенсионные фонды занимают только второе место по популярности среди тех, кто уже делает сбережения с использованием финансовых инструментов (10,3%). Страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) делят третье место (по 5,7%). Последние по частоте упоминания – это паевые инвестиционные фонды и доверительное управление. 20% назвали другие инструменты, в том числе недвижимость, золото, биткоины.
В опросе, проведенном в сентябре 2020 года, приняли участие 700 человек из разных городов России, в возрасте от 25 до 60 лет, 55% опрошенных – женщины, 45% – мужчины.
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