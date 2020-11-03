Опрос НПФ «Сафмар» выявил ключевой фактор при выборе инструмента сбережения для россиян





Какие финансовые инструменты для формирования сбережений, кроме банковского вклада, известны россиянам, выяснил НПФ «Сафмар».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, почти половина опрошенных знает об альтернативах депозиту. Но большая часть из них пока что не использовала другие варианты накоплений. Правда, большинство респондентов (87,5%) не используют никаких финансовых инструментов для сбережений.

На вопрос «Если вы размещаете деньги в банке, что для вас важно?», почти 50% опрошенных назвали гарантированный доход.





Еще 6% участников исследования ответили, что гарантированный доход должен быть одним из слагаемых при выборе инструмента для вложений. Надежность и сохранность денежных средств важна для респондентов в 12% случаев, короткий срок сбережения – в 6%, еще в 5% случаев самым важным оказался обещанный доход.

В качестве примера финансового инструмента для среднесрочных инвестиций с гарантированным доходом до 7% годовых в первый год – или больше при росте финансовых рынков – можно привести инвестиционные планы «Доходный» и «Доходный+», запущенные недавно НПФ «Сафмар».

Самым популярным способом накопить, в тоже время, остается банковский вклад. Такой ответ указала половина (50,6%) из тех, кто пользуется финансовыми инструментами для накопления. При этом, из тех, кто уже формирует сбережения в банке, 80% осведомлены о том, что условия в кредитных финансовых организациях ухудшились.

А негосударственные пенсионные фонды занимают только второе место по популярности среди тех, кто уже делает сбережения с использованием финансовых инструментов (10,3%). Страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) делят третье место (по 5,7%). Последние по частоте упоминания – это паевые инвестиционные фонды и доверительное управление. 20% назвали другие инструменты, в том числе недвижимость, золото, биткоины.





В опросе, проведенном в сентябре 2020 года, приняли участие 700 человек из разных городов России, в возрасте от 25 до 60 лет, 55% опрошенных – женщины, 45% – мужчины.



