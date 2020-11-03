На видео с изгнанием бесов из ребенка отреагировала прокуратура Волгоградской области











Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с распространением в интернете видео о возможном нарушении прав несовершеннолетнего. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. На кадрах любительской съемки видно, как взрослые силой удерживают мальчика, якобы изгоняя из него бесов при помощи святой воды, икон и чеснока.





В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям законных представителей 10-летнего Ильи. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее в органах опеки и попечительства Волгоградской области заявили об инициировании разбирательств по данному факту. Семья проживает в селе Гусевка Ольховского района Волгоградской области.



