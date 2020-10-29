«Будут вывозить до зимы»: из Волжского в Ташкент назначили 13 дополнительных поездов





Для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации назначены дополнительные рейсы поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Он будет отправляться со ст. Волжский 4, 6, 8, 11, 13, 15,18, 20, 22, 25, 28, 29 ноября и 2 декабря в 21:57. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Состав каждого поезда из 16 вагонов рассчитан на перевозку 722 пассажиров. По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между Правительством РФ и Узбекистана.

Напомним, первый поезд с гражданами Узбекистана, которые ранее не могли покинуть Россию из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, отправился из Волжского в конце сентября. На родину уехали уже около двадцати тысяч иностранцев.



