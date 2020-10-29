Общество

Широкую автодорогу построят в Дзержинском районе Волгограда

Общество 29.10.2020 13:03
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29.10.2020 13:03


Муниципалитет организует общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в администрации города, эта процедура необходима для начала проектирования, а затем и строительства новой автодороги на участке улицы Космонавтов от дома №56 по улице им. 51-ой Гвардейской до 3-ей продольной магистрали. 
Четырехполосная автодорога длиной более 800 метров пройдет по территории, свободной от застройки. Ширина каждой полосы для движения составит не менее 3,5 метра, а общая ширина магистрали – порядка 15 метров. Также проектом планировки и межевания  предусмотрено строительство тротуаров шириной более двух метров и благоустройство прилегающей территории.
«Новый объект позволит решить вопрос транспортной доступности активно развивающегося  микрорайона. В частности, новая дорога пройдет рядом с  участком на улице Шекснинской, где  планируется строительство современной  школы на тысячу мест», - отметили в администрации Волгограда.

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