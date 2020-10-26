В Волгоградской области иностранцам грозит срок за покупку лекарств на фальшивые деньги





До 8 лет тюрьмы грозит двоим жителям Армении за сбыт в аптеках Волгоградской области фальшивых денежных купюр. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, уголовное дело в отношении 28-летнего и 39-летнего иностранцев направляется в суд.

По версии следствия, в октябре 2016 года приятели в нескольких аптеках Волгограда и области покупали недорогие лекарства, расплачиваясь каждый раз купюрами номиналом в 5 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчины не признают. Длительное время они находились в розыске.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Прокуратура области направила материалы с утвержденным обвинительным заключением в Михайловский районный суд.



