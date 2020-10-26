Расследования

В Волгоградской области иностранцам грозит срок за покупку лекарств на фальшивые деньги

Расследования 26.10.2020 11:15
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26.10.2020 11:15


До 8 лет тюрьмы грозит двоим жителям Армении за сбыт в аптеках Волгоградской области фальшивых денежных купюр. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, уголовное дело в отношении 28-летнего и 39-летнего иностранцев направляется в суд.
По версии следствия, в октябре 2016 года приятели в нескольких аптеках Волгограда и области покупали недорогие лекарства, расплачиваясь каждый раз купюрами номиналом в 5 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчины не признают. Длительное время они находились в розыске.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Прокуратура области направила материалы с утвержденным обвинительным заключением в Михайловский районный суд.

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