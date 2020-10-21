Красиво жить не запретишь: волгоградцы готовы менять смартфоны раз в два года





Аналитики МТС изучили обезличенные данные абонентов Волгограда и области – средний срок владения смартфоном в 2020 году составил около 28 месяцев, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Годом ранее пользователи меняли гаджеты в среднем каждые 26 месяцев.

«На волне новости о старте продаж новых моделей iPhone, мы решили узнать, насколько уместно считать волгоградцев любителями новинок. Так вот: самый используемый телефон прямо сейчас в Волгограде по данным Big Data МТС – iPhone 7. При этом, доля iPhone составляет 11% от всех зарегистрированных телефонов в сети. Но это вместе с кнопочными. Если сравнивать исключительно смартфоны, то доля iOS около 20%», – рассказывает директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.

Увеличение среднего срока использования девайсов говорит о том, что люди стали более осознанно подходить к покупке устройств. Это подтверждает снижение количества импульсивных покупок в кредит в сотовом ритейле. Кроме того, современные телефоны не так быстро теряют свою актуальность – размера дисплея и начинки достаточно, чтобы с комфортом пользоваться соцсетями через быстрый мобильный интернет долгие годы.

К слову, из тех, кто меняет устройство, большинство остается приверженным бренду: свыше 60% волгоградцев покупают более позднюю модель смартфона того же производителя вместо старого.



