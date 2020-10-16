Происшествия 16.10.2020 12:59
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16.10.2020 12:59
Пять человек, по предварительной информации, пострадали сегодня в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, во Фроловском районе около 9:40 на 846 км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение трех автомашин: "Киа Рио", "Шевроле Ланос" и грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной. От удара "Шевроле" загорелось.
В результате ДТП травмы получили водители и пассажиры легковых автомобилей. Погибших нет. Машины, которые превратились в груды железа, разбросало по дороге, один автомобиль оказался в кювете в лесополосе.
Силами МЧС была произведена проливка проезжей части, тушение загоревшегося автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники полиции, наряды Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский", принимаются меры по эвакуации поврежденного транспорта, восстановления движения в полном объеме.
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