Происшествия

Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)

Происшествия 16.10.2020 12:59
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16.10.2020 12:59




Пять человек, по предварительной информации, пострадали сегодня в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, во Фроловском районе около 9:40 на 846 км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение трех автомашин: "Киа Рио", "Шевроле Ланос" и грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной. От удара "Шевроле" загорелось.
В результате ДТП травмы получили водители и пассажиры легковых автомобилей. Погибших нет. Машины, которые превратились в груды железа, разбросало по дороге, один автомобиль оказался в кювете в лесополосе.


Силами МЧС была произведена проливка проезжей части, тушение загоревшегося автомобиля. На месте ДТП работают сотрудники полиции, наряды Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский", принимаются меры по эвакуации поврежденного транспорта, восстановления движения в полном объеме.

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