В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильм





История самобытного казачьего края, народные традиции и обычаи, культурное и духовное наследие края стали темой альманаха – подарка городу в честь Дня Котельниковского района и города Котельниково от предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, все самые замечательные моменты истории Котельниковского района, отраженные в альманахе, собраны воедино в уникальном социальном проекте развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев», который реализуется здесь с 2019 года.





Южная окраина Волгоградской области, где расположен Котельниковский район, известна как колыбель казачьей вольницы, родина многих героев, вошедших в фольклор. Здесь, в степных станицах родились видные представители казачества Степан Разин, Емельян Пугачев и Александр Землянухин – самый известный в Европе казак, герой войны 1812 года.





Особенно котельниковцы гордятся своими прадедами – освободителями Котельниково от оккупации в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году под Котельниково ценой невероятного героизма и самопожертвования советских солдат была разгромлена танковая армия, которая шла на помощь блокированной под Сталинградом группировке немецко-фашистских войск. Ожесточенное сражение под Котельниково легло в основу победы в Сталинградской битве и стало началом изгнания захватчиков с территории страны и полного разгрома фашизма.

Эти факты дают котельниковцам основания добиваться присвоения Котельниково почетного статуса «Города воинской славы».

Патриотические устремления жителей города, которые хотят увековечить подвиг защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, всецело разделяет предприятие-инвестор. Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» инициировал создание фильма, в котором отражены важнейшие моменты истории «Котельниковской Земли Героев».





Сотрудники предприятия, которое реализует в Котельниковском районе уникальный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, считают себя продолжателями героических традиций предков и мирным трудом вносят свой вклад в развитие и процветание родного края.



