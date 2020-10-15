Экономика

Спрос на банковские карты растет

Экономика 15.10.2020 15:51
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15.10.2020 15:51


Россия уходит от наличных быстрее, чем предполагалось. Вместе с расширяющимися возможностями расплачиваться безналично, растет и спрос на банковские карты. Как сообщают в пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка, с начала 2020 года банковские карты получили свыше 353 тысяч волгоградцев, что превышает показатель прошлого года за аналогичный период на 14%. Редакция ИА «Высота 102» решила разобраться,  какие факторы влияют на рост популярности банковских карт.
Потребители не желают лишний раз иметь дело с наличными средствами — в первую очередь из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали аналитики СберИндекса и IT-компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании, посвящённом развитию безналичных платежей в России.  По итогам III квартала 2020 г. в Волгоградской области доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей составила 50,26%, что на 4,47 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики СберИндекса считают, что причина увеличения проникновения безналичных платежей понятна. Люди не хотят пользоваться купюрами, если этого можно избежать, ведь, по последним исследованиям, COVID-19 живёт на поверхностях бумажных денег до четырёх недель.
Банковские карты XХI века – это уже не только «пластик» в нашем кошельке. Сегодня Сбербанк предлагает, помимо классических продуктов, цифровую карту, которая вообще не имеет физического носителя. При этом с ней можно делать всё то же, что и с обычной, даже расплачиваться на кассах, если смартфон поддерживает NFC. Такую карту невозможно потерять, платить за обслуживание тоже не придется, и она отвечает одному из современных трендов - забота об окружающей среде и экологии.
В сентябре Сбербанк выпустил карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Сберкарта — новая карта банка на все случаи жизни. Чем активнее клиент ею пользуется, тем больше преимуществ она дает.
Социальное обеспечение — еще одна сфера, всё активнее «уходящая» в онлайн. И тут тоже дебетовая карта становится основным инструментом. Многие бабушки и дедушки в Волгоградской области получают пенсию на карты. Как сообщили ИА «Высота102» в пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка, за первое полугодие 2020 года выпущено более 71 тысячи карт для получения пенсий, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же, с  1 января 2021 года пенсии и иные социальные выплаты от ПФР россияне смогут получать только с помощью платежной системы «МИР». В связи с чем некоторые клиенты задумались о перевыпуске своих дебетовых карт, оформлении дополнительных карт, или помогают это сделать своим бабушкам и дедушкам,  ведь за современные технологии в семьях чаще всего «отвечают» дети и внуки.
И это еще не все.  Однако очевидно, что рост спроса на банковские карты объясняется  тем, что это удобный, быстрый и простой в обращении платежный инструмент, который отвечает современным трендам – безопасность для здоровья, а также забота о близких  и окружающей среде.
Фото www.freepik.ru

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