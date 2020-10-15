Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами Узбекистана

Расследования 15.10.2020 15:25
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15.10.2020 15:25
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации по обезвреживанию боевиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» установлены двое уроженцев Республики Узбекистан в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда. Рано утром 15 октября 2020 года при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем оба боевика ликвидированы.
Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР.
Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировали руководитель регионального Следственного управления и первый заместитель руководителя ведомства.
В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, пояснили в ведомстве.
Как отметили в ЦОС ФСБ России, деятельность ликвидированных боевиков координировали с территории Сирии. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".
"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.
Между тем, как сообщает телеграм-канал Mash, среди целей убитых боевиков был монумент "Родина-мать".
Видео: СУ СКР по Волгоградской области
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