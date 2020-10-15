Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами Узбекистана











Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации по обезвреживанию боевиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, п о данным следствия, в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» установлены двое уроженцев Республики Узбекистан в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда. Рано утром 15 октября 2020 года при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем оба боевика ликвидированы.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР.





Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировали руководитель регионального Следственного управления и первый заместитель руководителя ведомства.

В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, пояснили в ведомстве.



