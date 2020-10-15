Расследования

Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами Узбекистана

Расследования 15.10.2020 15:25
0
15.10.2020 15:25




Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации по обезвреживанию боевиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов религиозно-экстремисткой ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» установлены двое уроженцев Республики Узбекистан  в возрасте 23 и 27 лет, которые планировали серию террористических актов на территории Волгограда. Рано утром 15 октября 2020 года при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем оба боевика ликвидированы. 
Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР.

Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировали руководитель регионального Следственного управления и первый заместитель руководителя ведомства.
В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, пояснили в ведомстве.

Как отметили в ЦОС ФСБ России,  деятельность ликвидированных боевиков координировали с территории Сирии. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".
"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.
Между тем, как сообщает телеграм-канал Mash, среди целей убитых боевиков был монумент "Родина-мать". 
Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
15.10.2020 17:22
Расследования 15.10.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 16:48
Расследования 15.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 13:30
Расследования 15.10.2020 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2020 10:48
Расследования 14.10.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 17:34
Расследования 13.10.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 15:23
Расследования 13.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 10:56
Расследования 13.10.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:48
Расследования 13.10.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:34
Расследования 13.10.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 16:29
Расследования 12.10.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 11:43
Расследования 12.10.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 09:32
Расследования 12.10.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2020 11:58
Расследования 09.10.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2020 11:25
Расследования 08.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 18:27
Расследования 07.10.2020 18:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
17:22
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и МосквеСмотреть фотографии
17:18
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирусСмотреть фотографии
16:48
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпитальСмотреть фотографии
15:37
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами УзбекистанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
Спецслужбы ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Волгоградец в пьяном угаре искал работу, а получил приговорСмотреть фотографии
13:28
«Мы стоим, рабочих нет»: водители нашли причину многокилометровых пробок под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекциюСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочникаСмотреть фотографии
12:31
Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Трое умерли и 167 заболели: коронавирус перешел в наступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Готовьте денежки: в Волгоградской области подняли плату за капремонтСмотреть фотографии
11:07
Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайнСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
10:15
Это - жесть!: жители Краснослободска под Волгоградом рассказали о проведенном благоустройствеСмотреть фотографии
09:29
На юге Волгограда построят новую школу на месте снесеннойСмотреть фотографии
08:27
В волгоградской больнице №25 – новый главный врачСмотреть фотографии
19:18
«Динара умерла»: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздноСмотреть фотографии
17:18
Россети подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетикиСмотреть фотографии
17:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителямиСмотреть фотографии
17:07
«Мы не можем себе этого позволить»: врач скорой помощи ответила волгоградцам, желающим лечитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Стало известно о самочувствии первых добровольцев в Волгограде после прививки от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкойСмотреть фотографии
15:10
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябреСмотреть фотографии
14:42
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 