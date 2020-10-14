Экономика 14.10.2020 17:18 Новости компаний
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14.10.2020 17:18 Новости компаний
Первое в РФ долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики подписали Россети.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подписание состоялось на полях семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию в г. Ялта в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова.
Согласно предмету соглашения сетевая компания берёт на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.
Установлены принципы взаимодействия сторон при определении порядка и условий регулирования на 10 лет, повышения надёжности электроснабжения и снижения потерь электрической энергии.
В соглашении зафиксированы также направления приоритетных инвестиционных проектов на территории Пермского края, планы по реализации программы «Россетей» «Цифровая трансформация - 2030», в том числе внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.
Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.
«Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главное заинтересованная сторона в этом соглашении – жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надёжности электроснабжения населения Прикамья», - подчеркнул Дмитрий Махонин.
«Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний «Россети» и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. «Россети Урал» стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы», - сказал Андрей Муров.
Напомним, понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные Президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.
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