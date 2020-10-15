Общество 15.10.2020 08:16
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15.10.2020 08:16
Резкий рост цен на сахар зафиксирован в Волгоградской области на прошлой неделе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, этот продукт подорожал больше всего – на 7%. Сейчас средняя стоимость килограмма сахара в регионе составляет 42,52 рубля за килограмм. В начале сентября средняя цена килограмма сахара была гораздо меньше – около 34 рублей.
На прошлой неделе также существенно подорожали яйца – на 3,29% (51, 83 рубля за десяток). Кроме того, продолжила расти цена на подсолнечное масло – она увеличилась еще почти на 4% и составила почти 104 рубля за литр.
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